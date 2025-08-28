Вратарь ПСЖ перешел в «Вильярреал»

Пресс-служба «Вильярреала» заявила о трансфере голкипера Арнау Тенаса из «ПСЖ». Соглашение футболиста с новым клубом действует до 30 июня 2029 года.

© villarrealcf.es

Ранее сообщалось, что сумма перехода Тенаса составит 2,5 млн евро. В прошлом сезоне в составе французского клуба Арнау провёл две игры, в которых пропустил три мяча. 24-летний испанец станет третьим вратарём в основной команде испанского клуба.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.

31 августа «Вильярреал» в чемпионате Испании сыграет на выезде против «Сельты». Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.