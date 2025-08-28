В "Зените" рассказали, планирует ли клуб отказаться от подписания легионеров

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, планирует ли клуб отказываться от подписания легионеров.

"Есть ли у "Зенита" установка заниматься в ближайшие трансферные окна поиском исключительно российских футболистов для усиления? Бежать впереди паровоза — последнее дело", - приводит слова Медведева "СЭ".

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшие несколько лет в российском футболе будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам РПЛ позволяется вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле можно не больше 8 легионеров.

По новому лимиту клубам РПЛ будет разрешено вносить в заявку не более 10 легионеров, одновременно выпускать на поле - лишь половину из них.