«Наполи» может выкупить нападающего у «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» выкупит Расмуса Хейлунда у «МЮ», если выйдет в ЛЧ по итогам сезона.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы пришли к соглашению об аренде форварда с обязательным выкупом в случае выхода неаполитанцев в Лигу чемпионов на следующий сезон. При этом количество матчей Хейлунда в составе «Наполи» никак не повлияет на активацию обязательства.

Новые контакты между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» запланированы на сегодня. Хейлунд готов покинуть «МЮ» и ждет разрешения на поездку для завершения трансфера. «Наполи» надеется, что Хейлунд сможет сыграть за клуб уже в матче с «Кальяри» 30 августа.