Экс-игрок «Рубина»: Рахимов сказал, что меня в клубе не ждали

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин рассказал о своём периоде в "Рубине" под руководством Рашида Рахимова.

"Рахимов и спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба - это люди, которым я оказался не нужен. В первый же мой день в "Рубине" Рахимов сказал, что меня в клубе не ждали. У меня - своя дорога, у него - своя. Рахимов мне говорил, что я - не футболист. А я доказываю ему обратное", - сказал Сорокин в интервью Sport24.

Егор Сорокин играл в составе "Рубина с 2014 по 2020 год и в 2023 году. За первый период в клубе защитник провел 66 матчей, в которых ему удалось записать на свой счет семь забитых мячей.

Летом 2019 года Егор Сорокин перешёл в "Краснодар" за 3 миллиона евро. В составе "быков" он провёл 67 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

В сентябре 2023 года защитник вернулся в "Рубин" на правах свободного агента. Однако за полгода он сыграл лишь в двух матчах Кубка России и не получил ни минуты игрового времени в Российской Премьер-Лиге.

Егор Сорокин летом 2024 года на правах свободного агента перешел в казахстанский "Кайрат". В текущем сезоне он провёл во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Напомним, что казахстанский клуб вышел на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.