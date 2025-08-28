Мостовой приходит к гадалке в промо-ролике сборной России

Александр Мостовой поучаствовал в промо-ролике сборной России к игре с Иорданией.

По сюжету видео, опубликованного в телеграм-канале сборной России, Мостовой приходит к гадалке. Между ними происходит следующий диалог.

– У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут.

– Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет.

– Я знаю, как тебе помочь.

После этого гадалка наколдовывает билеты на BetBoom товарищеский матч России и Иордании, который пройдет на стадионе «Спаратка» – «Лукойл Арене» 4 сентября.

«Теперь вы приглашены», – говорит смеясь провидица.

Получив билеты, Мостовой спрашивает:

«А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?»

В ответ на это гадалка кивает.