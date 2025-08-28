Мостовой приходит к гадалке в промо-ролике сборной России

Мостовой приходит к гадалке с жалобой, что его не зовет «Спартак», в промо-ролике сборной России к матчу с Иорданией. Она вручает ему билеты на «Лукойл Арену»: «Теперь вы приглашены»
Александр Мостовой поучаствовал в промо-ролике сборной России к игре с Иорданией.
По сюжету видео, опубликованного в телеграм-канале сборной России, Мостовой приходит к гадалке. Между ними происходит следующий диалог.
– У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут.
– Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет.
– Я знаю, как тебе помочь.
После этого гадалка наколдовывает билеты на BetBoom товарищеский матч России и Иордании, который пройдет на стадионе «Спаратка» – «Лукойл Арене» 4 сентября.
«Теперь вы приглашены», – говорит смеясь провидица.
Получив билеты, Мостовой спрашивает:
«А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?»
В ответ на это гадалка кивает.
