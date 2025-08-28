Полузащитник Нкунку переходит в «Милан» из «Челси»

Итальянский «Милан» договорился с «Челси» о переходе полузащитника Кристофера Нкунку за € 35 млн, включая бонусы. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, футболист подпишет пятилетний контракт с «россонери».

Напомним, Нкунку выступает за «Челси» с лета 2023 года. За это время он вышел на поле в 62 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.