Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра пройдёт 30 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.

© Чемпионат.com

— Соперник «Зенита» не в лучшей ситуации турнирной. Чем он может быть опасен?

— Команда играет агрессивно, это команда, которая очень хорошо переходит в быстрые атаки, это бегущая команда, которая показывает интересный футбол. Поэтому я думаю, что будет интересно играть и понятно, что легко никогда не бывает, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».