Нападающий «Локомотива» высказался о соперниках сборной России осенью

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о статусе соперников сборной России осенью. Национальная команда страны сыграет с командами Иордании, Катара, Боливии, Ирана, Чили и Перу.

«Соперники сборной хорошие. Нашли, с кем играть — это самое главное. Все шесть соперников хорошие», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

4 сентября сборная России дома сыграет с Иорданией. Сборная Иордании располагается на 53 строчке ФИФА, она впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, он пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

7 сентября пройдет выездной матч со сборной Катара. Команда Валерия Карпина со сборной Катара последний раз играла два года назад - в сентябре 2023-го был зафиксирован счет 1:1

10 октября состоится встреча с Ираном дома. Сборная Ирана играла на двух последних чемпионатах мира в Катаре и России и прошла отбор, чтобы сыграть в финальной части турнира в 2026 году в США. Идут 20-ми в рейтинге ФИФА.

14 октября - домашний поединок с Боливией. Матч сборных России и Боливии станет первой встречей команд в истории. Сборная Боливии находится на 78 строчке ФИФА.

12 ноября - матч со сборной Перу. 42 место в рейтинге ФИФА - такую строчку занимают перуанцы в данный момент.

15 ноября - встреча со сборной Чили. Сборная Чили занимает 57-ю строчку в рейтинге ФИФА.