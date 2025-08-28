Мостовой оценил работу Черчесова в «Ахмате»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» дал оценку работе Станислава Черчесова на посту главного тренера грозненского «Ахмата».

© ФК «Ахмат»

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа, сменив в этой должности Александра Сторожука. До этого грозненцы проиграл в трех матчах чемпионата и в одной игре Кубка России. После прихода нового специалиста «Ахмат» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз уступил. На данный момент команда занимает 10‑ю строчку в таблице МИР РПЛ.

— Когда в начале, после трех туров чемпионата и игры на Кубок мне задавали вопрос, удивило ли что‑то, я сказал, что меня ничего не удивляет. Только то, что «Ахмат» находится так низко в таблице. По составу они прилично укрепились, купили достаточно футболистов. И буквально через несколько дней убрали Сторожука и назначили Стаса. В принципе команда‑то у них нормальная. Они показывают то, что и должны показывать.

— Способен ли Черчесов с «Ахматом» занимать высокие места в таблице?

— Если в топ‑5 войдут, это будет успех. Лично я их там не вижу, — сказал Мостовой «Матч ТВ»

В седьмом туре «Ахмат» в гостях сыграет с «Ростовом», идущим на 14‑м месте в турнирной таблице. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

