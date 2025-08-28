Известный шоумен и актёр Михаил Галустян предложил свои услуги тренера «Кайрату» после выхода казахского клуба в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Галустян известен в том числе благодаря шоу «Наша Russia», где он, помимо прочих ролей, сыграл тренера вымышленного футбольного клуба «ГазМяс».

© Чемпионат.com

«Поздравляю. Нужен будет хороший тренер – зовите. У меня большой опыт тренерской работы», – написал Михаил Галустян в социальных сетях.

«Кайрат» вышел в общий этап ЛЧ, обыграв «Селтик» на стадии плей-офф. Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, обыграв в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм».