УЕФА изменил время начала финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе на более раннее время начала финального матча Лиги чемпионов с 2026 года, сообщает официальный сайт организации.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая 2026-го на «Арене Пушкаша» в Будапеште, и начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 мск), а не в 21:00 как было запланировано изначально.

«Более раннее начало финала в субботу означает более раннее завершение матча — и дает болельщикам возможность провести остаток вечера с друзьями и семьей, размышляя о лучшей игре сезона», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Также в организации подчеркнули, что данное решение обеспечит ряд ощутимых преимуществ, а также улучшит общее впечатление от матча для команд, болельщиков и принимающих городов за счет операционной деятельности и оптимизации логистики.

Кроме того, новое время начала матча совпадает с более доступным окном вещания - это позволит охватить более широкую аудиторию по всему миру.

