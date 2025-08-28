Тренер «Зенита» оценил значимость Глушенкова

Тренер «Зенита»Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук после победы команды над «Оренбургом» (5:3) в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России отметил значимость Максима Глушенкова для команды.

Во встрече с «Оренбургом» Глушенков отметился дублем и голевой передачей.

«Глушенков важен для «Зенита», как и любой игрок. Мы знаем, как он начал играть в прошлом сезоне. Он очень высоко поднял планку. После нескольких повреждений ему было непросто вернуться в кондиции. С махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» он сыграл здорово, молодец. Нужно работать дальше с таким же рвением и настроем», – цитирует Тимощука Metaratings.ru.

Глушенков пополнил состав «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор он провёл 33 встречи, забил 14 мячей и сделал семь ассистов. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 14 млн евро.

После шести туров РПЛ «Зенит» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые впервые за семь лет упустили чемпионство в РПЛ.