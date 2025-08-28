Бубнов: футболисты прочитают Достоевского — порубят всех топором

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил идею министра спорта Михаила Дегтярева подготовить перечень книг, которые футболисты должны будут читать на сборах и в свободное время.

«Ну что они из «Преступления и наказания» вынесут? Как бабку топором мочить? Так и на тренировке друг друга порубят», — заявил Бубнов в «Коммент Шоу».

Ранее Минспорт сообщил, что кроме введения перечня правильной литературы, организация планирует повышать уровень интеллектуальной подготовки молодых футболистов при помощи установочных сессий, лекций, а также приглашений известных ученых, писателей, и деятелей культуры.

Депутат Госдумы Светлана Журова дала первую рекомандацию по формированию данного перечня. По ее мнению книга Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» «мобилизует, чтобы идти к высотам».

Пресс-конференция в ТАСС, на которой были обозначены данные инициативы, была приурочена объявлению состава жюри приза "За верность" имени Федора Черенкова. ТАСС учредил данную награду в августе 2024 при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело".

Приз вручается в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за вклад в результаты команды, преданность своему клубу, характеристику от коллег и болельщиков.