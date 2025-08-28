Сперцян рассказал о своей цели на этот сезон

Полузащитник "Краснодара" Эдуарда Сперцян поделился своими планами на сезон.

"Моя задача — помогать команде по полной. В начале сезона мне это удается. Буду стараться продолжать помогать команде. Мы для чего столько работаем? Чтобы показывать это на поле. Значит, я все правильно делаю", - сказал Сперцян в интервью Sport24.

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в матче шестого тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0) забил гол и отдал три голевые передачи. Теперь армянский футболист вышел на первое место в истории клуба по системе "гол + пас".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "быков" отказался от трансфера в "Саутгемптон".

Напомним, в сезоне-2024/25 "Краснодар" впервые стал чемпионом России. В матче шестого тура РПЛ команда Мурада Мусаева в гостях обыграла "Крылья Советов" со счетом 6:0. Таким образом, чёрно-зеленые набрали 15 очков и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.