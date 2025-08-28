Гендиректор «Акрона» Клюшев: «Без участия государства профессиональный спорт финансироваться не может. Есть вопрос перераспределения, чтобы РПЛ не превращалась в чемпионат госкорпораций»
Гендиректор «Акрона» высказался о госфинансировании в российском футболе.
– Не так давно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об идее бюджетирования профессиональных клубов – чтобы госфинансирование составляло не более 50% бюджета. Это важнейшая история для РПЛ. У вас же полностью частный клуб.
– Мое мнение – профессиональный спорт не может финансироваться без государственного участия. Но есть вопрос перераспределения этих финансов, чтобы РПЛ не превращалась в чемпионат госкорпораций.
– Но как перераспределить средства госкомпаний не на отдельно взятые, а на все клубы?
– Через лигу. Через регуляторы, которые управляют нашим профессиональным спортом – вплоть до ФНЛ-2.
– То есть перераспределение госденег в зависимости от занятого места?
– Как идея, как одна из инициатив, которая является более справедливой с точки зрения распределения госсредств – да, – сказал Константин Клюшев.
