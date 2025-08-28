КДК оштрафовал ЦСКА за нарушения со стороны Челестини

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушения главного тренера Фабио Челестини и его тренерского штаба в матче РПЛ с «Акроном».

© Матч ТВ

— ЦСКА — «Акрон». Главный тренер армейцев Фабио Челестини опоздал на послематчевое флеш‑интервью на 20 минут, штраф клубу 20 тысяч рублей. Выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Мануэль Эспосито — штраф 10 тысяч рублей. «Динамо» — «Пари НН». Задержка выхода из раздевалки со стороны нижегородцев на четыре минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом. Штраф — 60 тысяч рублей. Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский систематически выходил за пределы технической зоны, это третье нарушение в сезоне, штраф 10 тысяч рублей. Также зону покидал массажист команды Романов, штраф 10 тысяч рублей. «Сочи» — «Балтика». Задержка выхода из раздевалки со стороны хозяев на две минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом, штраф 40 тысяч рублей. У «Балтики» аналогичная задержка перед началом встречи, штраф 20 тысяч рублей. «Оренбург» — «Ахмат». За выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и тренер команды Адель Сасси. Штраф по 10 тысяч рублей, —передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.