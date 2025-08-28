Футболист «Нарта» угрожал судьям расправой

Футболист клуба «Нарт» Алан Лелюкаев за оскорбление и угрозу жизни судьям в матче Кубка России дисквалифицирован на пять матчей турнира, заявил председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

© РФС

«Нарт» в матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России проиграл в серии пенальти «Кубани‑Холдингу». Лелюкаев был удален на 56‑й минуте.

— Сначала Лелюкаев был удален с поля, после он шел к тоннелю и нецензурно выражался в адрес судейской бригады, потом — в адрес резервного арбитра, также он грозил физической расправой в адрес судей. За грубую игру, за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и за угрозу жизни и здоровья официальных лиц матча игрок дисквалифицирован на 5 матчей Кубка России, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

В другом матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Космос» со счетом 1:0 обыграл 2Drots. Нападающий 2Drots Антон Терехов допустил оскорбительные высказывания по окончании встречи, а его одноклубник Борис Фартуна был удален на 39‑й минуте.

— За серьезное нарушение правил игры Фартуна дисквалифицирован на два матча Кубка России. Сам он раскаялся, извинился. В клубе сообщили, что его оштрафовали, — сказал Григорьянц.

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.