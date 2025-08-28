Лещенко о результатах «Динамо»: «Печальные очень. Немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. То, как команда играла вчера, нельзя назвать футболом вообще»

Лев Лещенко раскритиковал игру «Динамо».

Лев Лещенко раскритиковал игру «Динамо»
В среду команда Валерия Карпина уступила «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 по пенальти) в матче FONBET Кубке России.

«Результаты у «Динамо» печальные очень. Сейчас даже немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. Такое состояние... То, как команда играла вчера, это не футбол. Это нельзя назвать футболом вообще», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.
