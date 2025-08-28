Глава УЕФА оценил идею о проведении матчей за пределами Европы.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря. Серия А также планирует проведение игр в Австралии.