Чеферин о матчах за пределами Европы: «Не думаю, что это хорошо. Если это исключение – ладно, но вообще европейские команды должны играть здесь. Это традиция»
Глава УЕФА оценил идею о проведении матчей за пределами Европы.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря. Серия А также планирует проведение игр в Австралии.
«Мы также начнем обсуждение этого вопроса с ФИФА и со всеми федерациями, потому что я не думаю, что это хорошо. Если это исключение – ладно. Если на то есть причина, прекрасно. Но вообще европейские команды должны играть в Европе, потому что болельщики, которые их поддерживают, живут в Европе. Это большая традиция. Мы недовольны, но в юридическом плане у нас не так много простора для действий, если федерации соглашаются [провести матч за пределами Европы], а обе [испанская и итальянская] федерации согласились на это. Но я думаю, что в будущем нам придется обсудить это очень серьезно, потому что играть должны в Европе, а болельщики должны смотреть футбол на родине. Они не могут поехать в Австралию или США, чтобы посмотреть на свои команды», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Фетисов о Турнире четырех наций без России: «Печально, если НХЛ отреагировала на ультиматумы Швеции и Финляндии. Наши ребята играют в лиге, а какие-то «потусторонние» силы выступают против»
Угрожавший физической расправой судьям игрок «Нарта» Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей Кубка России
Светлана Журова: «Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды»
Фетисов о Турнире четырех наций без России: «Печально, если НХЛ отреагировала на ультиматумы Швеции и Финляндии. Наши ребята играют в лиге, а какие-то «потусторонние» силы выступают против»
Угрожавший физической расправой судьям игрок «Нарта» Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей Кубка России
Светлана Журова: «Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды»