Греческий ПАОК намерен расстаться с Чаловым

Греческий ПАОК недоволен игрой российского нападающего Федора Чалова и хочет продать форварда.

© Соцсети

По информации Rusfootball.info, Федор Чалов может покинуть ПАОК в летнее трансферное окно. Греческий клуб намерен расстаться с российским нападающим, но на данный момент не получил достойного предложения. Летом ПАОК арендовал Йоргоса Якумакиса на замену россиянину.

Федор Чалов выступает за греческий ПАОК с августа 2024 года - россиянин провел за клуб во всех турнирах 44 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт игрока с ПАОКом рассчитан до лета 2027 года.