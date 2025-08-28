Мостовой согласен возглавить «Спартак» из Костромы: «Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового»
Александр Мостовой согласен возглавить костромской «Спартак».
«Кострома – прекрасный город, этим летом я был там, меня здорово и вкусно приняли. Очень хороший, развивающийся город. Лично меня встретили там очень тепло. Я остался доволен этой поездкой. Готов ли я возглавить «Спартак»? Конечно, я готов, если позовут! Готов работать на благо клуба, города. Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной России.
Фетисов о Турнире четырех наций без России: «Печально, если НХЛ отреагировала на ультиматумы Швеции и Финляндии. Наши ребята играют в лиге, а какие-то «потусторонние» силы выступают против»
Угрожавший физической расправой судьям игрок «Нарта» Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей Кубка России
Светлана Журова: «Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды»
Фетисов о Турнире четырех наций без России: «Печально, если НХЛ отреагировала на ультиматумы Швеции и Финляндии. Наши ребята играют в лиге, а какие-то «потусторонние» силы выступают против»
Угрожавший физической расправой судьям игрок «Нарта» Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей Кубка России
Светлана Журова: «Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды»