Мостовой согласен возглавить «Спартак» из Костромы: «Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового»

Александр Мостовой согласен возглавить костромской «Спартак».

«Кострома – прекрасный город, этим летом я был там, меня здорово и вкусно приняли. Очень хороший, развивающийся город. Лично меня встретили там очень тепло. Я остался доволен этой поездкой. Готов ли я возглавить «Спартак»? Конечно, я готов, если позовут! Готов работать на благо клуба, города. Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной России.
