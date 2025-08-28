Экс-тренер «Динамо» оценил заявку московского «Спартака» на сезон

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил заявку московского «Спартака» на сезон-2025/26.

© Спорт день за днем

«Спартак» – команда, которая по подбору игроков может быть чуть хуже, чем «Зенит». Но игроки все равно хорошие, им нужно только сыграться», – цитирует Силкина Metaratings.ru.

По данным Transfermarkt, стоимость состава «Спартака» оценивается в 131,7 млн евро, что считается вторым показателем в РПЛ. Первое место занимает «Зенит», стоимость заявки которого составила 195 млн евро. Летом красно-белые потратили 23,7 млн евро. Самая дорогая покупка – полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш за 20,7 млн евро, ставший самым дорогим приобретением в истории клуба.

Ранее сообщалось, что клуб может расстаться с главным тренером Деяном Станковичем. У «Спартака» восемь очков после 6 сыгранных туров.

Силкин работал в «Динамо» с 2011 по 2012 год, выводил команду в финал Кубка России.