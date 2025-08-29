Радимов оценил шансы Сперцяна и Кисляка заиграть в Европе

‎Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о шансах хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе.

© Спорт день за днем

‎Ранее в СМИ появилась информация, что «Краснодар» не хочет продавать Сперцяна, хотя сам игрок хочет попробовать себя в Европе. К Кисляку проявляет серьезный интерес турецкий «Галатасарай».

‎«Если Сперцян уедет в другую команду в этом сезоне или в следующем, то это нормально. Кисляку же надо еще набраться опыта, повариться в РПЛ. И тогда можно двигаться в Европу. Но ни оба там точно не затеряются», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

‎В текущем сезоне 25-летний Сперцян провел 10 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 ассистов. Контракт игрока с черно-зелеными рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в 25 млн евро.

‎На счету 20-летнего Кисляка в нынешнем сезоне 10 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи. Соглашение между игроком национальной команды России и армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. Его стоимость оценивается в 8 млн евро.

‎Лидером таблицы чемпионата России после 6 туров является «Краснодар». «Быки» набрали 15 очков. Следом идет ЦСКА. Москвичи записали на свой счет 14 очков.