Экс-полузащитник «Химок» стал игроком «Спартака» из Костромы

Кирилл Капленко продолжит карьеру в Костроме.

Опорный полузащитник Кирилл Капленко подписал контракт с костромским "Спартаком", сообщает пресс-служба клуба.

За свою карьеру 26-летний футболист выступал за "Зенит-2", "Оренбург" и калининградскую "Балтику". Последним клубом игрока стали подмосковные "Химки", за которые он провел 8 матчей в РПЛ и Кубке России, и не отметился результативными действиями.

Также в активе хавбека 10 матчей за национальную сборную Белоруссии.