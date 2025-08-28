Экс-полузащитник «Химок» стал игроком «Спартака» из Костромы

Экс-хавбек "Химок" стал игроком "Спартака" из Костромы
Кирилл Капленко продолжит карьеру в Костроме.
Опорный полузащитник Кирилл Капленко подписал контракт с костромским "Спартаком", сообщает пресс-служба клуба.
За свою карьеру 26-летний футболист выступал за "Зенит-2", "Оренбург" и калининградскую "Балтику". Последним клубом игрока стали подмосковные "Химки", за которые он провел 8 матчей в РПЛ и Кубке России, и не отметился результативными действиями.
Также в активе хавбека 10 матчей за национальную сборную Белоруссии.