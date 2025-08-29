Матч против Венесуэлы может стать для Месси важным рубежом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не исключил, что предстоящий матч отборочного цикла ЧМ‑2026 против команды Венесуэлы может стать для него последним за национальную команду на родине.
Аргентинцы уже отобрались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
— Это будет особенный, очень особенный матч для меня, потому что это последний из отборочных матчей в Аргентине. Я не знаю, будут ли после этого товарищеские матчи или еще какие‑то встречи, но это очень особенный матч, и поэтому со мной будет моя семья: моя жена, мои дети, мои родители и мои братья, все, кто сможет, — приводит слова 38‑летнего Месси ESPN.
Сборная Аргентины 5 сентября проведет домашний матч против сборной Венесуэлы, а 10 сентября на выезде сыграет с Эквадором.
Сборная Аргентины в октябре проведет два матча в США. Товарищеский матч с Венесуэлой запланирован на 10 октября, а игра против Пуэрто‑Рико — на 13‑е.
По данным TyC Sports, в ноябре сборная Аргентины отправится в Африку и Азию. 10‑го числа сборная сыграет в Луанде, столице Анголы, а 14‑го — в Индии, штат Керала. Соперники на эти матчи пока не определены.