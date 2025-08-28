Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь игр. Соперники указаны в порядке, в котором буду сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней арене или гостевой.

© Официальный сайт УЕФА

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.