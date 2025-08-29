«Ньюкасл» согласился продать Исака «Ливерпулю» — СМИ

«Ньюкасл» сообщил «Ливерпулю» о готовности продать шведского нападающего Александера Исака, пишет журналист Саша Тавольери.

«Ньюкасл» готов расстаться с игроком за 150 миллионов евро. Переход одобрил главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Заменой шведскому форварду станет нападающий «Штутгарта» Ника Вольтемаде.

Исак выступает за «Ньюкасл» с 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 27 мячей и сделал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.