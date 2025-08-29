Алексей Батраков получил «Стальной рельс» как лучший игрок «Локомотива» сезона-2024/25

Болельщики «Локомотива» признали воспитанника клуба Алексея Батракова лучшим игроком сезона-2024/25 и вручили ему приз «Стальной рельс».

«Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперёд, а после — скандируете моё имя. Я постараюсь сделать всё, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» — моя мечта. Спасибо вам большое!» — приводит слова полузащитника телеграм-канал клуба.

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.