Названы шансы «Барселоны» продлить победную серию в чемпионате Испании

31 августа 2025 года в матче 3-го тура испанской Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Начало — в 22:30 мск.

Каталонцы начали чемпионат Испании с двух побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности.

При этом шансы «Райо Вальекано» оценили в 6.70 (14%). Ничья идёт с коэффициентом 5.20 (18%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу каталонского клуба за 9.00.