Стала известна позиция России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания квалификации к основным этапам еврокубков Россия располагается на 30-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Об этом сообщает ТАСС. Сейчас на счету страны 18,299 балла. 30-я позиция означает, что чемпион сможет выступить в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, один клуб имеет право принять участие в квалификации Лиги Европы и два - в квалификации Лиги конференций.

Лидерами таблицы УЕФА являются Англия (95,005 балла), Италия (84,660) и Испания (78,953), что позволяет этим странам получить максимальное количество квот. Напомним, российские футбольные клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года. Отметим, что в связи с отстранением в конце каждого сезона в рейтинг России начисляются минимальные 4,333 балла.