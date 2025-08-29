Лимит на легионеров не увеличил игровое время россиян за последние 10 лет

Существующий лимит на легионеров не увеличил игровое время российских футболистов за последние десять лет, следует из исследования, проведённого «РБК Спорт».

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).