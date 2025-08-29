Главный тренер «Акрона»: иногда просто боюсь за Дзюбу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему форвард Артем Дзюба не был включен в заявку на матч Кубка России с московским «Локомотивом», заявив, что иногда он боится за футболиста, передает «Чемпионат».

«Я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке», — сказал Тедеев.

Также Тедеев отметил, что с возрастом уровень максимального потребления кислорода падает, аэробные способности снижаются.

«Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются», — добавил он.

Соглашение форварда с тольяттинцами действует до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро. Генеральный директор клуба Константин Клюшев заявил, что тольяттинцы хотели бы сохранить игрока в своем составе до окончания его игровой карьеры. При этом сам Дзюба раскритиковал «Акрон» за отсутствие усилений состав. Ветеран не попал в заявку на кубковый матч против московского «Локомотива», и его команда уступила (0:2).