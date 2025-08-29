«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

Пресс-служба турецкого «Фенербахче» сообщила, что рассталась с занимавшим должность главного тренера команды Жозе Моуринью. В среду, 27 августа, «Фенербахче» проиграл «Бенфике» в стадии плей-офф Лиги чемпионов и завершил выступления в турнире.

«Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью, который был нашим главным тренером с сезона-2024/2025. Клуб благодарит его за вклад в развитие нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Фенербахче», которое было опубликовано в социальной сети X.

Моуринью ранее работал с такими клубами, как «Реал» Мадрид, «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома».