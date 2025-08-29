Легенда «Зенита» о скандальном интервью Дзюбы: теперь нам будет интересно

Экс-футболист Владислав Радимов отреагировал на скандальное интервью игрока тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, в котором он просил руководство клуба купить новых футболистов, передает «Матч ТВ».

«Теперь нам будет интересно, мы можем закупаться попкорном и смотреть, как из этой ситуации будет выходить «Акрон». Этот конфликт, который произошёл между Дзюбой и гендиректором, вынесен в прессу», — сказал Радимов.

«Где игроки, где усиление? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но тяжело играть, когда у нас 17 и 18-летние ребята выходят. Против такого ЦСКА им тяжело», — сказал Дзюба.

24 августа московский ЦСКА обыграл «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:1.