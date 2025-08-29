Игравший за «Локомотив» португалец назвал главную мотивацию ехать в Россию

Игравший за «Локомотив» португалец назвал деньги главной мотивацией выступления в России
Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш раскрыл главную мотивацию перехода в российский клуб. Об этом сообщает Sport24.
Он назвал деньги.
«Деньги были основным стимулом при переходе в "Локо". Люди не всегда это понимают. Для них футбол — это про эмоции. А для футболистов — работа», — заявил Фернандеш.
Бывший футболист добавил, что финансовая мотивация не отменяет необходимости выкладываться на 100 процентов.
«Если ты приехал из-за денег и при этом показываешь достойную игру — никто не посмеет показывать на тебя пальцем», — отметил Фернандеш.
Португалец играл за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также завоевал три Кубка страны.
