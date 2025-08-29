Стало известно, сколько получит Моуринью после увольнения из «Фенербахче»

Моуринью получит 15 млн евро неустойки после увольнения из «Фенербахче»
«Фенербахче» заплатит Жозе Моуринью 15 миллионов евро после увольнения.
Турецкий клуб отправил португальского специалиста в отставку на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
В квалификации «Фенербахче» проиграл «Бенфике» (0:1 по сумме двух матчей).
По информации Fanatik, Жозе Моуринью получит 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение.
В турецкой команде специалист работал с июля 2024 года. Он провел 62 матча во главе клуба, одержав 37 побед, 17 раз сыграв вничью и проиграв 11 игр.
