Стало известно, сколько получит Моуринью после увольнения из «Фенербахче»

«Фенербахче» заплатит Жозе Моуринью 15 миллионов евро после увольнения.

Турецкий клуб отправил португальского специалиста в отставку на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

В квалификации «Фенербахче» проиграл «Бенфике» (0:1 по сумме двух матчей).

По информации Fanatik, Жозе Моуринью получит 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение.

В турецкой команде специалист работал с июля 2024 года. Он провел 62 матча во главе клуба, одержав 37 побед, 17 раз сыграв вничью и проиграв 11 игр.