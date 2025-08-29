«Вест Хэм» подписал полузащитника Фернандеша из «Саутгемптона»

«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет
Матеуш Фернандеш перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона».
Лондонский клуб официально подтвердил трансфер 21-летнего центрального полузащитника.
«Вест Хэм» подписал контракт с футболистом на пять лет, а сумма трансфера составила 42 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ португальский хавбек провел 36 матчей за «Саутгемптон», забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет
Гауфф о присутствии Байлс на трибуне US Open: «Я подумала, что если она может выйти на 6-дюймовое бревно, то и я могу ударить по мячу на этом 75-футовом корте»
Моуринью получит 15 млн евро неустойки после увольнения из «Фенербахче» (Fanatik)
«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет
Гауфф о присутствии Байлс на трибуне US Open: «Я подумала, что если она может выйти на 6-дюймовое бревно, то и я могу ударить по мячу на этом 75-футовом корте»
Моуринью получит 15 млн евро неустойки после увольнения из «Фенербахче» (Fanatik)