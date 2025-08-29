«Вест Хэм» подписал полузащитника Фернандеша из «Саутгемптона»

«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет

Матеуш Фернандеш перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона».

Лондонский клуб официально подтвердил трансфер 21-летнего центрального полузащитника.

«Вест Хэм» подписал контракт с футболистом на пять лет, а сумма трансфера составила 42 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ португальский хавбек провел 36 матчей за «Саутгемптон», забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

