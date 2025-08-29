«Крылья Советов» не хотят продавать игрока в «Локомотив»

"Крылья Советов" не намерены продавать полузащитника Ивана Олейникова в "Локомотив".

По информации инсайдера Ивана Карпова, "Крылья Советов" настаивают на 250 миллионах рублей за хавбека Ивана Олейникова, а "Локомотив" предложил только 180 миллионов рублей и нападающего Владислава Сарвели. Самарский клуб не согласился и планирует оставить полузащитника до зимы. Сообщается, что так "Крылья Советов" смогут выручить больше денег из-за приближающегося лимита.

Иван Олейников в этом сезоне провёл пять матчей за самарский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В минувшем полузащитник за 30 матчей в "Крыльях Советов" отметился шестью голами и отдал шесть голевых передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Ивана Олейникова составляет 1,4 миллиона евро.

На данный момент "Локомотив" набрал 14 очков и находится на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, а самарцы занимают девятое место с восемью очками.