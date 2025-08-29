Экс-игрок «Локомотива»: Смородская не заслуживает уважения

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что бывший президент клуба Ольга Смородская не заслуживает уважения, передает Sport24 .

«Надеюсь, я не встречу. Для меня Смородская — незнакомый человек. Обычно я очень вежлив, но, если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее. Она не заслуживает уважения», — сказал Фернандеш.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В сезоне-2017/18 вместе с командой он стал чемпионом России. При Смородской Фернандеш даже оказывался во второй команде.

Последним клубом Фернандеша стал иранский «Сепахан», за который португалец выступал с 2022 по 2023 год. За сборную Португалии Фернандеш провел 15 матчей в период с 2005 по 2018 год. За национальную команду он отметился тремя забитыми мячами.