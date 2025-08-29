«Черноморец» расторг контракт с экс‑футболистом сборной России

Защитник Дмитрий Стоцкий покинул «Черноморец», сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Новороссийска.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

35‑летний Стоцкий пополнил клуб в межсезонье. В текущем сезоне на счету защитника пять игр в составе «Черноморца».

После шести туров ПАРИ Первой Лиги команда из Новороссийска занимает последнее, 18‑е место в турнирной таблице. Ранее клуб объявил о расставании с главным тренером Сергеем Первушиным.

Стоцкий известен по выступлениям за «Балтику», «Уфу», «Краснодар» и «Пари НН». На его счету одна игра за сборную России: выход на замену в товарищеском матче с командой Чехии (5:1).

