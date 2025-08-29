Полузащитник Зобнин отреагировал на сообщения о трансферах «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил «Матч ТВ», что не видел на тренировочной базе защитников Карлоса Куэсту и Сауля Коко, с которыми клуб ведёт переговоры.

По данным турецких СМИ, «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер колумбийца Куэсты, футболист и его агенты отправились в Россию, чтобы завершить сделку. Также «красно‑белые» ведут переговоры по переходу в клуб защитника «Торино» Коко.

— На днях в Москву для переговоров со «Спартаком» прилетал защитник Куэста. Ещё ведутся переговоры с Коко. Что ты знаешь об этом?

— Мы никого не видели. Приезжали, тренировались, и никаких Куэст и Коков там не было (смеётся), — сказал Зобнин «Матч ТВ».

Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского «Генка» в феврале 2025 года. В активе колумбийца девять матчей за стамбульский клуб во всех турнирах.

Коко выступает за «Торино» с июля 2024 года. Защитник перешел в Серию А из испанского клуба «Лас‑Пальмас». В прошедшем сезоне 26‑летний футболист провел 34 матча во всех турнирах и забил 2 мяча.

