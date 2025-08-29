Медведев: Кузяева ждали в «Зените», но он ищет клуб в Европе

Спорт день за днем

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев признался, что в клубе рассчитывали на возвращение Далера Кузяева, однако сам футболист намерен продолжить карьеру в Европе.

Медведев: Кузяева ждали в «Зените»
© Спорт день за днем
«Далера ждали в «Зените». Но он ищет клуб в Европе», – приводит слова Медведева ТАСС.

17 июня стало известно, что Кузяев покинул французский «Гавр», где провёл два сезона.

В последнем чемпионате Лиги 1 полузащитник сыграл 12 матчей и отметился одним голом, однако с января на поле не выходил. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3,5 млн евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны турецкого «Трабзонспора».

Спорт день за днем: главные новости
Спорт день за днем: главные новости