Медведев: Кузяева ждали в «Зените», но он ищет клуб в Европе
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев признался, что в клубе рассчитывали на возвращение Далера Кузяева, однако сам футболист намерен продолжить карьеру в Европе.
17 июня стало известно, что Кузяев покинул французский «Гавр», где провёл два сезона.
В последнем чемпионате Лиги 1 полузащитник сыграл 12 матчей и отметился одним голом, однако с января на поле не выходил. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3,5 млн евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны турецкого «Трабзонспора».