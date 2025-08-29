Объявлены судейские назначения на матчи 7-го тура РПЛ

Стали известны имена арбитров, которые отработают на очередном туре чемпионата России.

7-й тур Российской Премьер-Лиги стартует в субботу, 30 августа.

© РПЛ

На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Краснодар", набравший 15 очков. Вторую и третью позицию занимают столичные ЦСКА и "Локомотив", в активе которых 14 баллов.

Центральную игру между первым и вторым местом обслужит бригада Рафаэля Шафеева.