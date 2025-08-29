Горшков: трансфер Зделара в «Зенит» из ЦСКА можно назвать ошибкой

‎Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об уходе хавбека Саши Зделара из петербургского клуба.

‎Зимой сине-бело-голубые купили серба у ЦСКА за 1,3 млн евро. Зделар провел 10 матчей за «Зенит» и отметился одним ассистом.

‎— Зделар провел в команде полгода. Можно ли назвать этот трансфер провальным?

‎— Раз он практически не играл, то, наверное, можно назвать ошибкой. Вроде бы в ЦСКА был заметной фигурой в середине поле. Приобрели Жерсона на эту позицию, перебор игроков. Можно сказать, что это ошибка.

‎— Как думаете, Сергей Семак и тренерский штаб ответственны, что не смогли вписать Зделара в состав?

‎— Нужно знать внутреннюю кухню, чтобы знать, почему он мало играл. Может быть, травмы, какая-то конфликтная ситуация, возможно. Может, он хотел получать место в составе, а не зарабатывать его. Тренеры, естественно, пытаются вписывать игрока, но что там происходило на самом деле неизвестно.

‎— Как считаете, бывший игрок ЦСКА и «Зенита» будет востребован среди других клубов РПЛ?

‎— Я думаю, что да. В премьер-лиге есть клубы с чуть меньшими амбициями и возможностями. Думаю, команды захотят видеть в своем составе игрока, который был в ЦСКА какое-то основным игроком.