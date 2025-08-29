Азамат Мусагалиев: «Дзюба создан для медиафутбола, как и Смолов. Артем сказал мне: «Как только закончу, приду к тебе в команду»
Азамат Мусагалиев ждет Артема Дзюбу в своей медиафутбольной команде.
– Федор Смолов сыграл за «БроукБойз». А какой у вас трансфер мечты?
– Мы снимались в одном проекте с Артемом Дзюбой, и я спросил, когда он собирается заканчивать [профессиональную карьеру].
Он сказал: «Как только я закончу, я приду к тебе и только к тебе». Мне приятно с этим пареньком общаться и проводить время.
Он немного высказался о «Десятке», и я понял, что он довольно трезво все оценивает и видит эту историю так же, как и я.
Артем выразил мнение: что правильно, что неправильно, чего не хватает. Было видно, что он не просто поверхностно знает, а реально погружен.
Он смотрит и разбирается в медиафутболе. Да и как будто он создан для медиафутбола, как и Смолов, – сказал основатель и президент ФК «10».
Комик и шоумен Азамат Мусагалиев основал команду «Десятка» в 2022 году. Она выступает в медиафутбольных турнирах, лучшее достижение – третье место в шестом сезоне WINLINE Медиалиги.
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
«Порту» возьмет Кивера в аренду за 2 млн евро с обязательством выкупа у «Арсенала» за 17 млн. Сумма сделки может вырасти до 25-27 млн с бонусами
Азамат Мусагалиев: «Дзюба создан для медиафутбола, как и Смолов. Артем сказал мне: «Как только закончу, приду к тебе в команду»
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
«Порту» возьмет Кивера в аренду за 2 млн евро с обязательством выкупа у «Арсенала» за 17 млн. Сумма сделки может вырасти до 25-27 млн с бонусами
Азамат Мусагалиев: «Дзюба создан для медиафутбола, как и Смолов. Артем сказал мне: «Как только закончу, приду к тебе в команду»