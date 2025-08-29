Стало известно, сколько «Спартак» был готов платить Эль-Каруани

Защитник из Марокко Суфьян Эль-Каруани, чей переход из »Утрехта» в московский «Спартак» оказался заблокирован, мог увеличить собственную заработную плату в десять раз в случае, если бы трансфер был совершен. Об этом сообщает Vprognoze.

© Global look

По информации источника, с учетом бонусов африканец мог бы зарабатывать в России €2 млн в год. Текущий оклад игрока составляет €200 тыс. в год.

24-летний марокканский защитник начал профессиональную карьеру в сезоне-2020/21, а с сезона-2023/24 выступает за «Утрехт». За два года Эль-Каруани провел в составе нидерландской команды 69 матчей, в которых забил два мяча и сделал 12 результативных передач. В стартовавшем чемпионате Эредивизии марокканец, выступающий на позиции левого защитника, в трех играх отметился тремя голевыми передачами.

Контракт Эль-Каруани с «Утрехтом» рассчитан до 30 июня 2026 года.