«Порту» возьмет защитника Кивера в аренду у «Арсенала»

Якуб Кивер переходит в «Порту» из «Арсенала».

Португальский клуб договорился с «Арсеналом» о переходе 25-летнего центрального защитника.

«Порту» возьмет польского футболиста в аренду за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 17 миллионов евро.

С учетом бонусов общая сумма сделки может вырасти до 25-27 миллионов евро.

Якуб Кивер присоединился к «Арсеналу» в январе 2023 года из «Специи» за 19,5 миллиона евро. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.