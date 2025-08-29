Карпин объяснил, почему опять не вызвал Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему снова не вызвал в национальную команду полузащитника Наиля Умярова из «Спартака». Полузащитник не попал в итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор. 25-летний Умяров до сих пор не провёл ни одного матча за взрослую сборную страны.

© Чемпионат.com

– Еще одно решение по составу, которое точно вызовет вопросы у журналистов – отсутствие Наиля Умярова. Как прокомментируете?

– Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем, — цитирует Карпина официальный сайт РФС.