Карпин раскрыл, почему вызвал в сборную Самошникова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду на сентябрьский сбор Илью Самошникова, который накануне перешёл из «Локомотива» в «Спартак».

– В состав сборной вернулся Илья Самошников, хотя в расширенном списке его не было. Он так впечатлил своим дебютом за «Спартак»?

– Мы хорошо знаем его возможности, поэтому игрой Ильи не столько впечатлились, сколько убедились в его готовности. Самошников был в нашей обойме, но в расширенный состав мы его не включили, именно потому что он не выходил на поле в первых матчах сезона. В игре он выглядел хорошо, показал свой уровень, стало понятно, что он готов сыграть за сборную, — цитирует Карпина сайт РФС.