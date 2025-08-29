Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы

Опубликованы итоги жеребьёвки общего этапа Лиги Европы.

Сегодня, 29 августа, в Монако состоялась жеребьёвка основного этапа Лиги Европы сезона-2025/26, по итогам которой стали известны команды всех четырёх корзин. Матчи первого тура состоятся 24 сентября.

© UEFA

Напомним, с прошлого сезона турнир проводится по швейцарской системе, где 36 команд соревнуются в единой турнирной таблице.

Финал соревнования пройдёт 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле.